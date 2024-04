Romário é inscrito pelo America e vira presidente-jogador aos 58 anos

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pelo menos no papel, Romário saiu da aposentadoria. O presidente do America-RJ voltou a ser jogador, aos 58 anos.

O que aconteceu

Romário agora tem a função de presidente-jogador.

O Baixinho teve seu contrato já enviado à Ferj e apareceu com pendências no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira). Falta enviar a cópia do contrato à CBF para que o registro fique completo.

Também senador, Romário vai ganhar um salário simbólico e devolverá o valor ao clube. O mandato dele como presidente começou em janeiro.

Para o ataque, o time já tem Romarinho, filho do presidente, e André, ex-Santos e Grêmio.

O Baixinho se mantém ativo no futevôlei e em peladas beneficentes.

O America disputa a Segundona do Carioca (Série A2) a partir de 18 de maio.