Respaldado pela diretoria do Santos, João Paulo viveu o seu melhor Paulistão em 2024

Jogador com mais tempo de casa no atual elenco do Santos, João Paulo ganhou um voto de confiança da diretoria alvinegra e disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro chegou a ouvir algumas críticas da torcida, mas apresentou bons números neste começo de ano.

Em 2024, o arqueiro foi titular nos 16 compromissos do Peixe e sofreu 14 gols, gerando uma média de 0,8 tentos por embate. Esse é seu melhor número em Campeonatos Paulista.

João Paulo começou a disputar o torneio em 2021, quando ainda brigava por posição com John. Na ocasião, ele entrou em campo em três partidas e tomou quatro gols.

Na temporada seguinte, já como titular absoluto, o goleiro jogou 12 vezes e viu os rivais balançarem as redes em 19 oportunidades. Já em 2023, foram 14 tentos na mesma quantidade de jogos.

Com a chegada do técnico Fábio Carille, portanto, João Paulo conseguiu, com a ajuda do sistema defensivo, melhorar os seus números. Ele foi o segundo jogador com mais defesas no Paulistão, com 36, sendo 11 delas consideradas difíceis. O líder, segundo dados do Footstats, foi Pedrão, da Ponte Preta, com 42.

Desta forma, João Paulo foi eleito pela Federação Paulista de Futebol o melhor arqueiro do Estadual de 2024.

Apesar disso, o goleiro ouviu várias críticas por parte de torcedores após cometer um pênalti na derrota do Peixe para o Palmeiras, por 2 a 0, na final do Paulistão. Em meio a esse cenário, ele teve a sua posição ameaçada.

De saída do Cruzeiro, Rafael Cabral até chegou a despertar interesse no Alvinegro Praiano, mas a diretoria decidiu dar um voto de confiança a João Paulo.

O Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.