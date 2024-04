Rafael conta bastidores da seleção e brinca: 'Chamei Taffarel de Taffa'

O goleiro Rafael, do São Paulo, realizou mais que um sonho ao ser convocado para a seleção brasileira: ele conseguiu trabalhar com seu ídolo, o ex-goleiro Taffarel.

Vivi um sonho, tá louco. Maravilhoso trabalhar com grandes profissionais. Taffarel é meu maior ídolo. Minha esposa e meus pais me acompanharam na viagem e eu falei para ela brincando: 'pô, tô chamando o Taffarel de Taffa, virei amigo dele'. É um sonho e só me dá mais ainda vontade de continuar trabalhando porque quero muito voltar a esse sonho. Para conquistar isso preciso fazer meu melhor no São Paulo

Taffarel retornou à seleção com Dorival Jr para ser preparador de goleiros. Um dos heróis do tetracampeonato mundial, o goleiro divide o posto na seleção com Marquinhos.

Rafael não atuou nos amistosos contra Espanha e Inglaterra. O titular em ambos os jogos foi Bento, do Athletico-PR.

O goleiro do São Paulo sonha em voltar, mas sabe da dificuldade. Na última convocação, Alisson, do Liverpool e habitual titular, estava lesionado, e Ederson acabou cortado.

Foi bem legal conviver esses dias lá. Vivenciar o quanto todo mundo quer resgatar esse futebol e dar alegria ao torcedor. Dorival já deu sua cara para o time. Fizemos dois jogos muito difíceis contra Espanha e Inglaterra na casa deles e tivemos um bom desempenho com três ou quatro treinamentos só. Tenho esperança muito grande que as coisas vão acontecer e voltaremos a ter muito orgulho da nossa seleção

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.