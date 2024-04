Surfe: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançam em Margaret River

Imagem: Beatriz Ryder/World Surf League via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Cinco brasileiros se classificaram para as oitavas de final da etapa de Margaret River, na Austrália, do Circuito Mundial de surfe. Gabriel Medina, os irmãos Miguel e Samuel Pupo, Caio Ibelli e Ítalo Ferreira seguem vivos na briga pelo título.

O que aconteceu

Medina venceu Ryan Callinan (AUS) e enfrentará o John John Florence (HAV) nas oitavas. O tricampeão mundial bateu o australiano por 14,66 a 12,40.

Já Ítalo Ferreira superou Kade Matson (EUA) por 10,93 a 10,33 e também segue na competição. O potiguar enfrentará Jack Robinson (AUS) na próxima fase.

Os irmãos Miguel e Samuel Pupo vão se enfrentar nas oitavas. Miguel se classificou após vitória sobre Kanoa Igarashi (JAP) por 15,27 a 13,77, enquanto Samuel bateu o italiano Leonardo Fioravanti por 12,77 a 11,50.

Caio Ibelli venceu Crosby Colapinto (EUA) e completou o time de brasileiros classificados. Ele venceu por 13,50 a 10,97 e terá pela frente o sul-africano Jordy Smith.

No feminino, o Brasil tem Tatiana Weston-Webb como única representante. Ela está nas oitavas de final e enfrentará Tyler Wright.

A próxima chamada do Margaret River Pro acontecerá nesta terça-feira (16), às 20h30 (horário de Brasília). Caso haja competição, a tendência é que sejam disputadas as oitavas de finais masculinas e femininas, contando assim com a presença de seis brasileiros.

*com informações OTD