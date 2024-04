Maycon volta de lesão no Corinthians e acirra disputa por vaga no meio-campo

O Corinthians teve uma novidade em campo no empate sem gols com o Atlético-MG, neste último domingo, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão, o volante Maycon voltou a defender o Timão.

Maycon sofreu uma contusão no músculo retofemural da coxa direita no dia 14 de março, no aquecimento da partida contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil. Ele ficou cerca de um mês afastado dos gramados.

Neste período, a posição passou pelos pés de mais de um jogador. A princípio, quem assumiu a titularidade foi Breno Bidon, garoto de apenas 19 anos de idade. Ele foi um dos destaques da vitória e classificação diante do São Bernardo, mas foi discreto contra o Racing-URU, pela Sul-Americana.

O técnico António Oliveira, então, resolveu fazer mudanças na equipe e deu uma oportunidade a Fausto Vera. Apesar do argentino estar em má fase, ele ganhou um voto de confiança do treinador e foi titular nos dois últimos jogos.

Agora, com Maycon de volta, António ganha uma 'dor de cabeça boa' no Corinthians. Ele tem como missão recuperar o futebol de Fausto, mas o camisa 7 vinha sendo titular absoluto da equipe no início da temporada. Já o garoto Bidon corre por fora.

De volta, Maycon soma 12 partidas pela equipe em 2024, 11 como titular, com um gol e duas assistências. Fausto, por sua vez, atuou em 14 jogos, cinco como titular, sem nenhum tento e um passe para gol.

Com ambos à disposição, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (17) para enfrentar o Juventude. O duelo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O Timão ocupa o 12º lugar do torneio.

