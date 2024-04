Lázaro avalia evolução no Palmeiras e pede atenção ao longo da temporada

O Palmeiras venceu o Vitória por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro, no último domingo 914), no Barradão. O atacante Lázaro começou no banco de reservas, mas entrou ao longo do segundo tempo e chegou a seu nono jogo com a camisa do Verdão.

Nos últimos dez jogos pela equipe de Abel Ferreira, Lázaro ficou de fora apenas de dois: contra a Ponte Preta, pelas quartas de final do Paulista, e contra o Liverpool-URU. O jogador teve três chances como titular e nas outras seis saiu do banco de reservas.

"Estou bastante feliz pela evolução. Sei que ainda tem bastante coisa para melhorar, então no dia a dia, jogo a jogo, eu venho buscando essa evolução com a ajuda dos meus companheiros e da comissão. Isso faz com que eu me sinta muito à vontade dentro de campo. Cada dia que passa eu venho aprendendo, buscando a evolução", disse.

O título paulista em cima do Santos foi o primeiro de Lázaro com a camisa do Palmeiras. O camisa 17, aliás, foi titular na vitória do Verdão por 2 a 0 no jogo do título.

"Com certeza, fico bastante feliz pelo primeiro título em tão pouco tempo aqui. Que seja o primeiro de muitos. A gente sabe que essa temporada vai ser complicada, muitos jogos, e temos de estar atentos a cada momento, virar a chave em cada jogo que a gente for jogar. Com pouco tempo aqui, eu já percebo que o grupo tem essa facilidade de conseguir virar a chave entre as competições. Isso é bastante importante para que no decorrer da temporada o grupo possa se sair muito bem. Jogo a jogo, passo a passo, vamos conquistando nosso objetivo", finalizou.

Lázaro está emprestado pelo Almería até o fim desta temporada. O clube poderá ampliar o vínculo até metade de 2025. Ele foi anunciado em fevereiro e fez sua estreia contra o São Bernardo, pelo Paulista, ficando em campo por pouco mais de cinco minutos. O jogador vem adquirindo confiança de Abel Ferreira e busca seu espaço no time titular.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Live dos clubes

A partir desta segunda-feira (15), sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!

Então, torcedor, fica esperto.

Programação da semana:

- Terça-feira (16/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (18/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (19/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians