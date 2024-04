Fora do Santos, Kleiton Lima promete tomar "medidas na justiça contra calúnias"

Na última segunda-feira, Kleiton Lima, ex-técnico da equipe feminina do Santos, pediu afastamento do cargo depois de diversos protestos contra sua contratação. O treinador foi acusado por 19 atletas de assédio moral e sexual. Kleiton emitiu uma nota em sua defesa prometendo tomar as medidas jurídicas cabíveis por calúnia e por conta das ameaças de morte que sofreu.

"Por saber da verdade, Kleiton Lima pediu afastamento do Santos Futebol Clube. O pedido foi feito para preservar sua integridade, de sua esposa e filhos, já que nos últimos tempos, todos receberam ataques cruéis através das redes sociais.

Em busca de justiça, Kleiton já está tomando as medidas cabíveis sobre as calúnias que foram criadas e em relação às ameaças de morte que está sofrendo, o profissional registrou um novo boletim de ocorrência na delegacia.

Kleiton voltou a atuar como treinador após o caso ser apurado e o clube perceber que tais denúncias não possuem fundamentos e não passavam de inverdades. É importante reiterar que não existem inquéritos contra Kleiton no momento, as denúncias feitas por vias oficiais partiram do profissional", alegou a nota oficial da assessoria do treinador.

Kleiton Lima solicitou hoje afastamento do cargo de técnico das Sereias da Vila. Por se tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado. Saiba mais: https://t.co/N9uIQOeJbX pic.twitter.com/5lPhzRBz73 ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 15, 2024

A última rodada do Brasileirão Feminino foi marcada por protestos de jogadoras de várias equipes contra o profissional. Durante a execução do hino nacional, atletas do Corinthians - no clássico contra o Santos - cobriram a boca com as mãos.

Kleiton Lima foi demitido das Sereias da Vila em setembro do ano passado, época em que as acusações vieram à tona. Agora, o seu retorno ao Santos gerou bastante repercussão e sua segunda passagem se encerra com apenas um jogo disputado.