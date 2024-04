Com mudança de esquema no São Paulo, Ferraresi vira titular e Welington perde espaço

Diante da sequência ruim, o técnico Thiago Carpini optou por mudar o esquema do São Paulo para três zagueiros, dois alas, três meias e uma dupla no ataque.

Com isso, duas alterações ocorreram no time: a entrada de Ferraresi e a saída de Wellington. O lateral esquerdo era tido como titular absoluto, ao passo que o defensor era um reserva.

Devido à baixa concorrência, o Cria de Cotia entrou em campo por 15 vezes. O defensor, porém, desde a alteração no esquema, não teve mais minutos: vitória contra o Cobresal-CHI (2 a 0) e derrota para o Fortaleza (2 a 1), ambos no Morumbis.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 17/04 (quarta), 21h30 ? Flamengo ? Maracanã ? Brasileirão ? Globo e Premiere ? 21/04 (domingo), 18h30 ? Atlético-GO ? Antônio Accioly ? Brasileirão ? Premiere ?? 25/04 (quinta), 21h ? Barcelona-EQU ?? Monumental de Guayaquil... pic.twitter.com/bmmKnkTO5j ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 14, 2024

Às 21h30 (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Flamengo pela segunda rodada do Brasileirão, no Maracanã. O Tricolor busca o resultado positivo para diminuir a pressão.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Live dos clubes

A partir desta segunda-feira (15), sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!

Então, torcedor, fica esperto.

Programação da semana:

- Terça-feira (16/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (18/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (19/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians