Com Manoel, Fluminense divulga lista de relacionados para duelo contra o Bahia

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Bahia, nesta terça-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo na Fonte Nova a partir das 21h30 (de Brasília).

O técnico Fernando Diniz tem tido desfalques importantes nos últimos jogos, principalmente no setor defensivo. No entanto, o zagueiro Manoel, que treinou com o elenco após se recuperar de um problema físico, volta a ser relacionado e deve iniciar a partida como titular.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida de hoje! ?? pic.twitter.com/KwLLgyrLpi ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 16, 2024

Felipe Melo e Marcelo, titulares na estreia contra o RB Bragantino, são poupados e ficam de fora do confronto diante do Bahia.

O Fluminense busca conquistar a primeira vitória na competição, após empatar em 2 a 2 com o Massa Bruta, no Maracanã. Mesma situação do Bahia, que estreou com derrota para o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio.

Confira os 24 atletas relacionados para o duelo diante do Bahia

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Defensores: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Guga, Justen, Manoel e Samuel Xavier;

Meias: Alexsander, André, Arthur, David Terans, Lima, Martineli e Ganso;

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jan Lucumí, Jhon Arias, John Kennedy, Kauã Elias e Marquinhos.