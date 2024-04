Chama olímpica dos Jogos de Paris é acesa na Grécia

A chama olímpica de Jogos de Paris deste ano foi acesa em uma cerimônia no Templo de Hera, em Olímpia, na Grécia, na manhã desta terça-feira (16).

O que aconteceu

O evento marca o início do revezamento para os Jogos Olímpicos de Paris. O fogo simbólico das Olimpíadas alimentou a tocha olímpica, que será conduzida por mais de 10 mil pessoas.

O tempo fechado impediu a geração da chama a partir dos raios do sol, sendo necessário usar o plano B com fogo produzido no ensaio da cerimônia. A chama simboliza pureza, paz e amizade entre as nações.

O remador grego Stéfanos Doúskos foi o primeiro condutor da tocha, entregando-a para a ex-nadadora francesa Laure Manaudou.

A tocha dos Jogos de Paris foi projetada pelo designer Mathieu Lehanneur, que usou como base em três pilares: igualdade, paz e Paris.

Autoridades internacionais, incluindo o presidente do Comitê Olímpico Internacional, estiveram presentes na cerimônia em Olímpia. Os Jogos de Paris acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto deste ano.