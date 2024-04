Arsenal se interessa em Diomande, zagueiro do Sporting, segundo jornal português

O Arsenal surge como um interessado na contratação de Ousmane Diomande, do Sporting, para a próxima temporada. O zagueiro de 20 anos é um desejo antigo do clube inglês que deve investir pelo atleta, conforme noticiado pelo o jornal português O Jogo, nesta terça-feira.

Diomande tem contrato com o Sporting até junho de 2027 e uma cláusula de rescisão de aproximadamente R$ 440 milhões. De acordo com O Jogo, o clube português está disposto a negociar somente por valores próximos ao preço da cláusula.

Para contar com Diomande, Arteta vai precisar vencer a concorrência de Chelsea e Bayern de Munique, que também aparecem como interessados no futebol do atleta.

Ainda segundo o jornal português, o Arsenal monitora o zagueiro marfinense desde quando o jogador defendia as categorias de base do Midtjylland, da Dinamarca.

No 5??0??.º jogo de Leão ao peito, Ousmane Diomande também inscreveu o seu nome na lista de marcadores ? pic.twitter.com/ARZVPa07Fk ? Sporting CP (@SportingCP) April 13, 2024

Diomande chegou ao Sporting em janeiro de 2022, quando o clube português pagou cerca de R$ 40 milhões aos dinamarqueses. O zagueiro se adaptou rapidamente e, nessa temporada, é peça importante na campanha do clube, que lidera o Campeonato Português, com 74 pontos.

Em Portugal, disputou 50 jogos, marcou quatro gols e ainda deu uma assistência.

O Sporting volta a campo nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília), quando visita o Famalicão em jogo atrasado da 20ª rodada do Português.