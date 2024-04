Sem Dinenno e Rafael Cabral, Cruzeiro divulga relacionados para encarar o Fortaleza; veja lista

Na noite desta segunda-feira, o Cruzeiro divulgou a lista dos 25 jogadores relacionados pelo técnico Fernando Seabra para o confronto diante do Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Castelão.

Duas ausências chamam a atenção. Após ter sido cortado do duelo contra o Botafogo, Rafael Cabral foi novamente deixado de lado. Com futuro indefinido na equipe e a recente falha contra o Alianza Petrolera-COL, pela Copa Sul-Americana, o goleiro não integra a relação mais uma vez.

Com Cabral fora, quem segue sendo chamado para ocupar a vaga de terceiro goleiro do time é Otávio, goleiro titular da categoria sub-20 do Cruzeiro.

O atacante Juan Dinenno foi submetido a exames que apontaram edema muscular na região adutora da coxa esquerda. Além disso, o atleta teve diagnosticada fratura nos ossos do nariz, decorrente de um trauma sofrido na partida contra o Alianza-COL. Para ambos os casos, a indicação... pic.twitter.com/nF7JyRPFjx ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 15, 2024

Outro jogador que não está presente na lista de Seabra é Juan Dinenno, mas não por opção técnica. O atacante, que já havia ficado de fora da partida do último domingo, foi diagnosticado com dois problemas físicos que precisará tratar.

Exames confirmaram um edema muscular na região adutora da coxa esquerda do atacante, que também sofreu uma fratura nos ossos do nariz devido a trauma sofrido no duelo da competição internacional. O atleta fará tratamento conservador sob os cuidados do departamento médico do clube.

Por outro lado, a lista de relacionados conta com Matheus Pereira. O meia-atacante foi substituído já no fim do duelo contra o Botafogo depois de ter sofrido forte entrada do zagueiro Alexander Barboza. A Raposa não informou se o jogador terá condições físicas de atuar, mas ele viaja com o elenco.

Confira os relacionados do Cruzeiro para o embate contra o Fortaleza:

Goleiros: Anderson, Léo Aragão e Otávio;

Anderson, Léo Aragão e Otávio; Defensores: João Marcelo, Kaiki, Lucas Villalba, Marlon, Wesley Gasolina, William e Zé Ivaldo;

João Marcelo, Kaiki, Lucas Villalba, Marlon, Wesley Gasolina, William e Zé Ivaldo; Meio-campistas: Filipe Machado, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho;

Filipe Machado, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho; Atacantes: Álvaro Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Veron, Rafael Elias, Rafa Silva e Robert.