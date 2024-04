Santos corre contra o relógio para fechar reforços a tempo da Série B

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos inicia a semana correndo para fechar reforços a cinco dias da estreia para a série B.

O que aconteceu

A diretoria tem pressa para fechar acordo com Patrick, do Atlético-MG, e solucionar o caso de Escobar, do Fortaleza. Ambos têm conversas avançadas com o Peixe.

O Peixe está por detalhes com Patrick, mas ainda precisa definir a base salarial de Escobar para concretizar o negócio. Falta pouco para o Peixe anunciar Patrick, no entanto, com o lateral, o Peixe ainda tem situações burocráticas.

O departamento de futebol quer que os jogadores cheguem com tempo para treinar e se entrosar com a equipe antes da estreia no Brasileirão. O Peixe vai a campo na sexta-feira para enfrentar o Paysandu, às 20h, na Vila Belmiro.

O Santos tem a expectativa de que o transferban caia nesta segunda-feira para conseguir registrar os atletas. Mesmo tendo quitado a quantia com o Krasnodar após o não pagamento por Cueva no início do mês, o banimento ainda constava na Fifa.

Caso se concretizem as chegadas de Patrick e Escobar, o Santos ainda busca um zagueiro, um ponta-direita e um centroavante.