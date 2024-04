Ranking UOL dos melhores da semana traz Palmeiras, Galo e Fla no topo

O UOL apresenta o Ranking do Brasileirão, uma classificação dos times da Série A que leva em conta todas as partidas disputadas pelos times em 2024.

Critérios

O ranking considera os jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes.

O time conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.

Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, vale mais que os três pontos nos Estaduais.

Entenda a classificação

A primeira classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após a rodada inicial do campeonato nacional no fim de semana.

O ranking traz o Palmeiras na liderança, seguido bem de perto pelo Atlético-MG. Os títulos Estaduais de ambos e a ótima fase colocaram os times no topo.

O Flamengo vem na terceira posição. A conquista do Campeonato Carioca e a sequência de bons resultado ajudaram o clube.

Fluminense e São Paulo, que não chegaram à decisão dos Estaduais, estão bem ranqueados por causa do título da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, respectivamente.

O Ranking UOL do Brasileirão é dinâmico e a cada semana os times podem subir ou descer na tabela de acordo com o resultado em campo.

A classificação será atualizada toda segunda-feira, levando-se em conta todas as partidas disputadas pelas equipes no período.

Ranking UOL do Brasileirão