Ponte Preta anuncia jogador que salvou o Palmeiras contra o River Plate na Libertadores

Nesta segunda-feira, a Ponte Preta anunciou a contratação do volante Emerson Santos, que atuava como zagueiro no Palmeiras. O jogador, que defendeu a Inter de Limeira no último Paulistão, chega para reforçar a Macaca na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Emerson já está integrado ao elenco e participa das atividades junto com a comissão técnica. Ele falou sobre as expectativas da equipe para a Série B.

"A nossa expectativa é fazer uma grande Série B. Temos nossos objetivos e desde já no primeiro jogo ir em busca da vitória. Fazer um grande campeonato e se Deus quiser conquistar o acesso", disse.

FECHADO COM A MACACA ??? O volante Emerson é o novo reforço da Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro da Série B Campeão da Libertadores de 2020, o atleta de 29 anos disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira#FechadoComAMacaca #VamosPonte #JogamosJuntos pic.twitter.com/5CZCloBpvA ? Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) April 15, 2024

Durante sua passagem pelo Palmeiras, o atleta ficou marcado por um lance no jogo contra o River Plate, pelas semifinais da Copa Libertadores de 2020. Emerson salvou o Verdão nos minutos finais da partida de volta, tirando uma bola praticamente em cima da linha. O gol empataria o confronto no agregado e levaria a disputa para os pênaltis.

Com a classificação após vencer no agregado por 3 a 2, o Palmeiras chegou à final para enfrentar um de seus rivais, o Santos. Na decisão, o Verdão levou a melhor e se sagrou campeão do torneio continental. Na mesma temporada, a equipe ainda faturou a Copa do Brasil e o Paulistão.

Aos 29 anos, Emerson Santos soma passagens por: Botafogo, Internacional, Atlético-GO e Kashiwa Reysol, do Japão, além de Palmeiras e Inter de Limeira.

O volante pode estrear pela Ponte Preta no próximo domingo, às 18h (de Brasília). A Macaca enfrenta o Coritiba em casa, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.