Pelo Brasileirão, São Paulo terá sequência de jogos fora de casa visando superar retrospecto ruim

O São Paulo estreou com derrota no Campeonato Brasileiro, perdendo por 2 a 1 para o Fortaleza, no Morumbis. Agora, a equipe terá uma sequência de dois jogos como visitante no campeonato nacional: nesta quarta-feira, enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro, e, no domingo, o Atlético-GO, no Antônio Accioly. O Tricolor, assim, busca superar histórico recente negativo como visitante pela competição nacional.

O São Paulo chegou a ficar há mais de um ano sem vencer longe de seus domínios. Isso aconteceu entre os dias 13 de novembro de 2022 e 30 de novembro de 2023. Na rodada final do Brasileirão de 22, o time goleou o Goiás por 4 a 0, com gols de Galoppo, Luciano, Marcos Guillherme e Juan. Depois disso, houve uma longa sequência de jogos e resultados ruins.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 17/04 (quarta), 21h30

? Flamengo

? Maracanã

? Brasileirão

? Globo e Premiere ? 21/04 (domingo), 18h30

? Atlético-GO

? Antônio Accioly

? Brasileirão

? Premiere ?? 25/04 (quinta), 21h

? Barcelona-EQU

?? Monumental de Guayaquil... pic.twitter.com/bmmKnkTO5j ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 14, 2024

Na edição passada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor demorou 17 jogos para conquistar o primeiro triunfo como visitante. Na ocasião, o time paulista venceu o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, com gol de Caio Paulista. No período de jejum fora de casa, o São Paulo empatou em oito oportunidades e perdeu em nove.

Thiago Carpini, técnico do São Paulo, no total, comandou a equipe como visitante em sete confrontos, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Isso resulta em cerca de 52,4% de aproveitamento longe do Morumbis.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor visita o Flamengo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), nesta quarta-feira. No próximo domingo, no Estádio Antônio Accioly, o clube paulista enfrenta o Atlético-GO, às 18h30.