Payet assiste vitória do Vasco em São Januário e vai a vestiário incentivar

Do UOL, no Rio de Janeiro

Afastado dos gramados com uma entorse no joelho direito, o meia Payet fez questão de comparecer a São Januário, no domingo (14), e assistiu a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Grêmio, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Payet foi ao vestiário vascaíno antes da partida. Considerado um líder no elenco, ele incentivou os companheiros antes da bola rolar.

O francês acompanhou o jogo em um dos camarotes e vibrou bastante com a vitória. Ele esteve na companhia de integrantes da comissão técnica e jogadores não relacionados.

No dia anterior, Payet compareceu a inauguração da loja da organizada "Força Jovem", suspensa pelo Ministério Público. O francês vestiu a camisa da torcida e tirou fotos com os integrantes. Os jogadores Paulinho e Estrella também estiveram no local que fica bem em frente a São Januário.

Payet tem feito trabalhos em três períodos para tentar antecipar seu retorno. A entorse no ligamento colateral medial foi constatada no dia 3 de abril e a previsão de volta foi de até quatro semanas a partir daquela data.

Os médicos do Vasco avaliam que sua recuperação tem sido muito boa. Há uma expectativa de que o meia consiga retornar antes do previsto.