Patrick, do Atlético-MG, é um bom nome para o Santos? Vote!

O Santos está perto de fechar a contratação do meia Patrick, do Atlético-MG. O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, já confirmou que há negociações em aberto com o Galo, e que a contratação do jogador está bem encaminhada.

Patrick está no Atlético-MG desde o início de 2023. Com apenas um gol e duas assistências em 48 jogos, o meia não conseguiu se destacar no clube mineiro, e foi utilizado em três partidas na temporada atual, todas saindo do banco de reservas.

Antes da passagem pelo Galo, Patrick viveu um bom momento com a camisa do São Paulo, clube que defendeu em 2022. O jogador foi um dos destaques do Tricolor na temporada, com oito gols e nove assistências em 55 partidas. Outra passagem de destaque do atleta foi pelo Internacional, onde atuou em 199 partidas, durante os anos de 2018 e 2021, e anotou 26 gols e 16 assistências.

Patrick se destaca por ser um meia habilidoso que pode agregar com gols e assistências. No entanto, o meia peca na parte defensiva, além de não ser um jogador de velocidade.

O Santos já anunciou, até o momento, 15 reforços para 2024 e segue no mercado da bola em busca de novos atletas. Sendo assim, Patrick é um bom nome para reforçar o elenco alvinegro?