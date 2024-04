Paris 2024: Macron cogita limitar abertura do evento e cita plano B

Do UOL, em São Paulo

O presidente de França, Emmanuel Macron, abriu a cerimônia dos 100 dias para dos Jogos Olímpicos de Paris e mencionou as medidas de segurança que estão sendo tomadas para a abertura do evento.

O que aconteceu

Macron falou que há planos alternativos para o caso de uma ameaça terrorista. O presidente francês citou que estão trabalhando com a ideia de fazer uma cerimônia que se limitaria ao Trocadero — área que fica em frente ao rio Sena e à torre Eiffel.

A princípio, a cerimônia de abertura está programada para acontecer no rio Sena no dia 26 de julho. O mandatário ressaltou que isso será "algo inédito do mundo".

Outra possibilidade levantada foi a realização da abertura no Stade de France. Macron mencionou que esta é uma das opções porque normalmente o evento é realizado em um estádio.

Com relação à segurança, o presidente buscou tranquilizar o público. "Estamos estabelecendo um grande perímetro de segurança, vamos fazer a triagem de todas as pessoas que entram e saem", disse em entrevista à rádio RMC.

Os Jogos Olímpicos de Paris acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto deste ano.