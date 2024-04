Palmeiras venceu seis jogos de estreia do Campeonato Brasileiro nos últimos onze anos

Atual bicampeão, o Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Brasileiro de 2024. Na noite do último domingo, os comandados de Abel Ferreira venceram o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, em Salvador (BA). Richard Ríos garantiu o resultado.

Essa foi a sexta vitória da equipe em duelo de estreia do Brasileirão nos últimos onze anos. Além dos triunfos, a equipe teve, nesse período, duas derrotas e três empates. O último revés da equipe na primeira rodada foi em 2022, para o Ceará, na época comandado por Dorival Júnior, no Allianz Parque. Ao fim do campeonato, a equipe alviverde sagrou-se campeã.

No comando do Palmeiras desde outubro de 2020, o técnico Abel Ferreira inicia a disputa de seu quarto Campeonato Brasileiro. Em seu primeiro ano disputando esse torneio, foi derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, fora de casa, na primeira rodada, e no ano seguinte, pelo Ceará, como mencionado. Enquanto em 2023, a equipe também estreou com o pé direito e fez 2 a 1 no Cuiabá, no Allianz Parque.

O clube também estreou com vitória nos anos de 2014 2 a 1, Criciúma), 2016 (4 a 0, Athletico-PR), 2017 (4 a 0, Vasco) e 2019 (4 a 0, Fortaleza). No ano de 2016, saiu da longa fila e voltou a conquistar um Brasileirão depois de 22 anos. Nos anos seguintes, faturou mais três taças: em 2018, 2022 e 2023.

Nesta temporada, o Palmeiras, portanto, busca faturar o tricampeonato, que seria inédito em sua história. Depois da boa estreia, a equipe já pensa em seu adversário de quarta-feira: o Internacional. As equipes se enfrentam pela segunda rodada do Brasileiro, às 20 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Veja as estreias do Palmeiras no Brasileirão nos últimos onze anos

2014: Criciúma 1×2 Palmeiras



2015: Palmeiras 2×2 Atlético-MG



2016: Palmeiras 4×0 Athletico-PR



2017: Palmeiras 4×0 Vasco



2018: Botafogo 1×1 Palmeiras



2019: Palmeiras 4×0 Fortaleza



2020: Fluminense 1×1 Palmeiras



2021: Flamengo 1×0 Palmeiras



2022: Palmeiras 2×3 Ceará



2023: Palmeiras 2×1 Cuiabá



2024: Vitória 0x1 Palmeiras