Palmeiras acerta contratação do meia-atacante Felipe Anderson; veja detalhes

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a contratação de mais um reforço para a temporada de 2024. Trata-se do meia-atacante Felipe Anderson, de 31 anos, que defende a Lazio, da Itália, atualmente.

Sem chegar a um acordo por renovação com o time italiano, Felipe Anderson assinou um pré-contrato com o Verdão e se apresenta ao clube a partir de julho, após a abertura da janela internacional de transferências. O contrato com o Alviverde começa no dia 1º de julho, com validade até 31 de dezembro de 2027.

Felipe Anderson foi revelado pelo Santos e estreou profissionalmente em 2010, aos 17 anos. O meia ganhou destaque em 2012, quando somou 41 jogos, seis gols e oito assistências. No clube alvinegro, fez parte do elenco bicampeão paulista em 2011 e 2012, da Copa Libertadores de 2011 e da Recopa Sul-Americana de 2012.

Com a boa fase no futebol brasileiro, despertou o interesse da Lazio, equipe para a qual se transferiu em 2013, onde seguiu até 2018 em sua primeira passagem. Depois de defender West Ham (ING) e Porto (POR), retornou à Lazio em 2021. Pelo clube italiano ele soma 319 partidas, com 58 gols e 63 assistências, além do título da Supertaça da Itália alcançado na temporada 2017/18.

Atualmente, o brasileiro soma 144 confrontos consecutivos pelo time italiano. O futuro jogador do Verdão também soma convocações para a Seleção Brasileira principal, além da inédita medalha olímpica de ouro nos Jogos Rio-2016.

Antes, nessa temporada, o clube anunciou outros cinco reforços. Foram eles os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro, o lateral Caio Paulista, o volante Aníbal Moreno e o meio-campista Rômulo.