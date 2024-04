Neymar vai lançar linha de bebidas com e sem álcool: 'Sabores brasileiros'

O atacante Neymar Jr anunciou um novo empreendimento fora dos gramados.

O que aconteceu

Ele se uniu à empresa de bebidas Fun Brands para criar uma linha de coquetéis e mocktails — drinks sem álcool. Os produtos sairão com variações de baixo teor alcoólico e opções sem álcool para mercados globais estratégicos.

A novidade será lançada ainda neste ano no Brasil. A linha de bebidas contará com a "identidade" do jogador, como seu estilo e suas preferências. Além disso, os drinks são feitas com baixo teor de açúcar, a partir de ingredientes naturais, e têm baixas calorias

Neymar afirmou que quer "compartilhar os sabores brasileiros" que mais ama com seus fãs pelo mundo. O atacante acrescentou que a ideia dos drinks sem álcool foi um dos fatores que o atraiu ao projeto.

Quero compartilhar os sabores brasileiros que mais amo com meus fãs daqui e do mundo, de uma forma diferente, irreverente. E a ideia de também trazermos drinks sem álcool me atraiu muito ao projeto. Neymar Jr