'Não há corrupção, o que há é ruindade', diz RMP sobre arbitragem

A primeira rodada do Brasileirão mostrou que a arbitragem brasileira sofre de ruindade generalizada e não de corrupção, destacou o colunista Renato Mauricio Prado no Fim de Papo. Segundo ele, a quantidade de polêmicas nos jogos da Série A demonstra o nível de incompetência de árbitros de campo e de vídeo.

Talvez, o Textor esteja se deleitando. Se estiver se deleitando, é de pateta que ele é, porque, na verdade, a gente pode falar o que quiser da arbitragem, mas não há nenhum indício, zero indício, de corrupção. Há ruindade, há árbitros péssimos, há árbitros de VAR péssimos. O presidente do Atlético-GO, por exemplo, merece ser chamado no STJD e punido. Ele deu uma entrevista dizendo que o Atlético-GO foi assaltado dentro de casa, a palavra dele foi essa, assaltado. Gente, está na hora de acabar com essa mania de qualquer coisa de arbitragem que desagrade seu clube você vir com esse papo de roubo, de assalto, é a linha do Textor, que não consegue provar coisa nenhuma. Cadê os documentos, as provas? Não existem, é tudo bobagem. RMP

