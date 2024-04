Mourinho pode estar de volta à Premier League na próxima temporada

Desde sua saída conturbada da Roma em 2023, o técnico português José Mourinho continua sem clube e seu destino pode ser uma volta inesperada à Premier League.

Segundo o portal TeamTalk, o West Ham valoriza uma possível troca de seu atual treinador, David Moyes, e vê Mourinho como um dos principais candidatos ao cargo.

Os "Hammers" têm lidado com oscilações no Campeonato Inglês na atual temporada. Ocupando a oitava colocação, o time de Londres conta com um estilo de jogo pragmático, mas característico de David Moyes, o que não tem gerado boa repercussão, principalmente com a derrota na partida de ida das quartas de final da Liga Europa, contra o Bayer Leverkusen, por 2 a 0.

Defeat in Germany. pic.twitter.com/oqMujG6MAw ? West Ham United (@WestHam) April 11, 2024

O ex-técnico da seleção espanhola e Real Madrid, Julen Lopetegui, e Graham Potter são outros treinadores que estariam na mira do West Ham para a próxima temporada.

O contrato de Moyes com o West Ham se encerra no dia 30 de junho, não havendo atualmente conversas para a sua renovação.