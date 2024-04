Profetizou? Lugano explicou como é fácil enganar o VAR; relembre

O ex-zagueiro Lugano, ídolo do São Paulo, acabou fazendo uma espécie de previsão em um dos lances polêmicos da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O uruguaio participou do podcast "boppismo" há duas semanas e falou sobre o rigor da atual arbitragem brasileira — influenciado pela análise do VAR em jogadas envolvendo choques e divididas.

Para ele, "é muito fácil" expulsar um jogador rival nos dias de hoje. Lugano deu exemplo ao simular um lance envolvendo um zagueiro e um atacante.

É muito fácil, eu fui zagueiro. Hoje, é fácil expulsar, todo jogo, um atacante. A cada bola frontal, eu só fico atrás do braço do cara. Por biomecânica, ele vai pular e mexer o braço — não tem como, a não ser que corte o braço. A primeira coisa é fingir que bateu [no rosto]. Cartão vermelho. É muito fácil Lugano ao "boppismo"

Sobre o pênalti marcado para o Flamengo, Lugano no boppismo falou como é fácil enganar o VAR e profetizou o lance desse final de semana. pic.twitter.com/ocNpDbHbub -- Lucca Bopp (@lucca_bopp) April 15, 2024

Coincidentemente, um dos lances mais repercutidos da 1ª rodada do Brasileirão tem relação com a explicação. O fato ocorreu em Atlético-GO x Flamengo, disputado ontem em Goiânia.

Na ocasião, os visitantes tiveram um pênalti marcado nos acréscimos em cima de Bruno Henrique: o atacante subiu para disputar a bola com Maguinho e foi ao chão, acusando ter sido atingido no rosto.

O árbitro André Luiz Skettino inicialmente mandou seguir, mas foi orientado pelo VAR para rever a jogada e entendeu que foi uma cotovelada. Além de marcar a penalidade, ele aplicou cartão vermelho para o jogador do Atlético-GO.

Programação da semana

- Segunda-feira (15/04, às 17h de Brasília) - Live do Flamengo

- Terça-feira (16/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (18/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (19/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians