James se machuca durante treino e deve desfalcar o São Paulo contra o Flamengo

O São Paulo tem um novo problema para a sequência da temporada. O meia James Rodríguez se machucou durante o treino desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e deve desfalcar o time no jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O colombiano iniciou o treino normalmente, mas sentiu dores na coxa e precisou deixar a atividade. Ele passará por exames nos próximos dias para entender qual a gravidade da lesão. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

James começou no banco de reservas diante do Fortaleza, no último sábado, na estreia do Tricolor no Brasileiro. Ele entrou em campo já no segundo tempo da partida.

O camisa 55 não é o único problema do clube no departamento médico. O técnico Thiago Carpini também não conta com Lucas, Rafinha, Wellington Rato e Moreira, todos lesionados.

Em contrapartida, o São Paulo teve o retorno de três jogadores no treino desta segunda-feira: Ferreira, Luiz Gustavo e Patryck. O primeiro, inclusive, pode reforçar a equipe diante do Flamengo, no Maracanã.

O São Paulo enfrentará o Flamengo nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília). Pressionado no cargo, Thiago Carpini pode ser demitido em caso de uma nova derrota do time no Rio de Janeiro.