Grêmio formalizará à CBF reclamação pela arbitragem do jogo contra o Vasco

O Grêmio ficou na bronca com a arbitragem após o duelo contra o Vasco, no último domingo (14), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o clube gaúcho confirmou que formalizará uma reclamação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta semana.

A reclamação gremista vem por conta de um lance no final do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 2 a 0 para o Vasco. Na jogada, a bola bate no braço do lateral Lucas Piton e, na visão do Grêmio, a penalidade deveria ter sido marcada, algo que não ocorreu.

"A arbitragem errou várias vezes hoje e comprometeu o resultado da partida. O Grêmio vai formalizar uma reclamação na CBF na próxima semana", foi escrito pelo clube.

Este lance do vídeo captado pela @gremiotv aconteceu no fim do primeiro tempo, quando o jogo estava 2×0. A arbitragem errou várias vezes hoje e comprometeu o resultado da partida. O Grêmio vai formalizar uma reclamação na CBF na próxima semana.#VASxGRE #Brasileirão2024 pic.twitter.com/BYvyZBQG8V ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 14, 2024

"É, mais uma vez, uma vergonha, um dia triste no futebol brasileiro. Estou incrédulo, assim como as 20 mil pessoas que presenciaram esse lance hoje. A maior prova disso é o silêncio que o estádio ficou na hora em que o árbitro foi ao VAR", disse.

"A gente está cansado e vamos protocolar novamente o requerimento em nome do Grêmio. A gente toma as atitudes, mas vamos ser mais duros dessa vez. Vamos estar diariamente agindo para que isso não aconteça mais e que o Grêmio não seja mais prejudicado", concluiu.

O Grêmio volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), diante do Athletico-PR, dentro de sua Arena.