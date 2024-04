Goiás anuncia a chegada de Thiago Galhardo por empréstimo até o fim do ano

O Goiás anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Thiago Galhardo. O jogador pertence ao Fortaleza e chega ao clube goiano por empréstimo até o final da temporada.

Thiago Galhardo desembarcou em Goiânia para reforçar o Esmeraldino na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa neste final de semana.

Na última terça-feira, dia 9, o atacante pediu para deixar o Fortaleza, após protagonizar uma agressão a um funcionário do Ceará no clássico pela final do Campeonato Cearense, e ficou de fora das duas últimas partidas do time. O atleta de 34 anos tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2025.

AGORA É OFICIAL!

THIAGO GALHARDO É DO VERDÃO! ?? O atacante chega ao #MaiorDoCentroOeste por empréstimo até o final da temporada! Seja bem-vindo, TG! 3??3?? pic.twitter.com/mB0kElRivA ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 15, 2024

De acordo com o Goiás, Thiago Galhardo já fez os exames médicos e começou a participar dos treinamentos da equipe, visando a estreia do clube na Série B.

Com passagens por Vasco, Internacional, Ceará e Celta de Vigo, da Espanha, o jogador estava no Fortaleza desde o segundo semestre de 2022, onde disputou 100 jogos, marcou 27 gols e distribuiu oito assistências. Foi no Colorado que Thiago viveu o melhor momento da carreira, quando chegou até a ser convocado para defender a Seleção Brasileira.

O Goiás estreia na Série B no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), fora de casa contra o Ceará.