Gigantes da Europa têm interesse em Murillo, ex-Corinthians, diz jornal

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, é um nome de interesse para clubes gigantes da Europa e pode trocar de equipe na próxima janela de transferências.

O que aconteceu

Clubes como Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Newcastle e PSG sondam o jogador brasileiro. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, a expectativa do Forest é vendê-lo por pelo menos 50 milhões de libras (R$ 319,7 milhões, na cotação atual).

O fato de o Nottingham Forest ter de vender jogadores para ajustar as finanças para a próxima temporada conta a favor da negociação do zagueiro. A Premier League puniu o clube com a perda de quatro pontos violação de regras financeiras.

Outro fator que contribui para a saída do brasileiro é a possível queda para a segunda divisão inglesa. O Forest está na primeira posição fora da zona de rebaixamento, com apenas um ponto a mais que o Luton Town.

"O zagueiro brasileiro do Nottingham Forest tem sido uma luz em uma temporada extremamente difícil para o clube", escreveu o Daily Mail.

Murillo chegou ao clube inglês em agosto do ano passado. A negociação rendeu ao Corinthians 13 milhões de euros — por 80% dos direitos econômicos do jogador —, com mais 3 milhões de euros por metas.