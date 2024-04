Ford Bronco de perseguição a OJ Simpson pode ser vendido por R$ 7,7 milhões

Donos do Ford Bronco usado por OJ Simpson durante perseguição famosa com a polícia pretendem colocar carro à venda por pelo menos 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões, na cotação de hoje).

O que aconteceu

Os três proprietários retomarem os debates sobre o repasse do veículo por conta da morte do ex-jogador de futebol americano na última semana. O carro pertence ao ex-agente de OJ, Michael Gilbert, e a dois amigos do proprietário original, Al Cowling.

Outro fator que fez aumentar o interesse no tema é que em junho a "perseguição policial mais famosa do mundo" completa 30 anos. Desde 2016, o veículo é exibido em um museu do crime no Tennessee.

Em 1994, OJ dirigiu o Ford Bronco branco e foi seguido por um comboio de carros de polícia por estradas da Califórnia. A perseguição foi transmitida ao vivo pela TV americana.

A situação aconteceu no dia da abertura da Copa do Mundo de 1994, além de coincidir com as finais da NBA e jogos do US Open. A transmissão destes eventos esportivos foram interrompidas para acompanhar a perseguição a OJ.

Na ocasião, o ex-jogador era suspeito de ter matado sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e seu amigo, Ron Goldman. OJ foi julgado e absolvido em 1995.

Simpson negou que estivesse fugindo. Durante a perseguição, disse por telefone a um detetive da polícia que estava indo visitar a sepultura de Nicole.

A polícia encontrou no veículo uma bolsa com o passaporte de Simpson e dinheiro em espécie, além de uma arma.