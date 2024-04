Escolinha do Corinthians: António quer educar joia dentro e fora de campo

O técnico António Oliveira rasgou elogios ao atacante Wesley, de 19 anos, e pretende ter mais tempo para desenvolvê-lo no Corinthians.

O que aconteceu

O treinador do Corinthians gostaria de ter mais dois anos com Wesley no grupo. O jovem de 19 anos já chama a atenção do mercado e recebeu sondagens da Europa.

Xodó de António, Wesley foi um dos destaques do timão no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, ontem (14), na Neoquímica Arena. O menino tem mostrado personalidade e não sentiu a pressão no Corinthians.

Wesley surgiu como uma possível solução para o ataque e tem dado conta do recado. Contra o Galo, por pouco não abriu o placar após uma caneta em Paulinho e um chute que fez Everson trabalhar.

"Wesley é um jogador de um contra um, mas que sozinho não irá resolver todos os nossos problemas. Ele é exclusivo, dá um gás no jogo com sua criatividade e virtuosismo", disse o treinador.

Para António, seria importante a diretoria mantê-lo no elenco por um período maior para que ele pudesse ser educado dentro e fora de campo. O português frisou a importância da formação do jogador ainda jovem para lidar com o mundo da bola.

Temos que ter paciência, tem 19 anos. Não é só os comportamentos dentro do campo, mas também fora. Temos que perceber e, como gestores, entender as diferenças. Cada um tem suas características. E para o bem dele, ficar conosco por algum tempo, ao menos dois anos, para educá-lo dentro e fora do campo, para que ele seja melhor pessoa e profissional. Nessa perspectiva, creio que terei um elenco com caráter e personalidade.

Wesley tem contrato no Corinthians até agosto de 2027. Nesta temporada o menino atuou em 16 jogos e marcou dois gols.