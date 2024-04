Em busca da recuperação, São Paulo enfrentará um dos favoritos no Brasileiro; veja programação

Após a derrota, no Morumbis, contra o Fortaleza, por 2 a 1, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá uma sequência de dois jogos fora de casa pelo torneio nacional. O Tricolor enfrentará, nesta quarta-feira o Flamengo, no Rio de Janeiro, e, no próximo domingo, visitará o Atlético-GO, em Goiânia.

Buscando recuperação depois de revés no Brasileirão, o São Paulo inicia sua preparação para os próximos compromissos nesta segunda-feira, com treinamento no CT da Barra Funda, às 9h30 (de Brasília). Na terça, o Tricolor treina no mesmo horário e viaja ao Rio de Janeiro, em voo fretado, pela tarde.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 17/04 (quarta), 21h30

? Flamengo

? Maracanã

? Brasileirão

? Globo e Premiere ? 21/04 (domingo), 18h30

? Atlético-GO

? Antônio Accioly

? Brasileirão

? Premiere ?? 25/04 (quinta), 21h

? Barcelona-EQU

?? Monumental de Guayaquil... pic.twitter.com/bmmKnkTO5j ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 14, 2024

O próximo confronto do time será no Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, às 21h30 desta quarta-feira.

Thiago Carpini deve escalar força máxima com os jogadores que tem à disposição para os dois confrontos, já que, na primeira rodada, não pontuou. O treinador, no entanto, terá dificuldade na montagem do elenco por conta do grande número de lesionados na equipe paulista. Lucas Moura, Raphinha, Ferreirinha, Wellington Rato, Luiz Gustavo, Moreira, Patryck e Nikão aparecem como muito prováveis desfalques no Tricolor para as duas partidas.

Após rotina normal de treinamentos no CT da Barra Funda, o São Paulo viajará para Goiânia, na tarde do próximo sábado, onde enfrentará o Atlético-GO, no domingo, pela terceira rodada do Brasileirão, no Estádio Antônio Accioly, às 18h30.

Confira a programação do São Paulo:

15 de abril (segunda-feira): Treino no CT da Barra Funda, às 9h30



16 de abril (terça-feira): Treino no CT da Barra Funda, às 9h30 e viagem ao Rio de Janeiro



17 de abril (quarta-feira): Flamengo x São Paulo, às 21h30, no Maracanã



18 de abril (quinta-feira): Retorno para São Paulo e treino no CT da Barra Funda, às 9h30



19 de abril (sexta-feira): Treino no CT da Barra Funda, às 9h30



20 de abril (sábado): Treino no CT da Barra Funda, às 9h30 e viagem para Goiânia



21 de abril (domingo): Atlético-GO x São Paulo, às 18h30, no Antônio Accioly