Dudu avança em recuperação no Palmeiras e inicia penúltima fase de tratamento antes de voltar a jogar

O atacante Dudu vive a expectativa de retornar aos gramados. O ídolo do Palmeiras iniciou nesta segunda-feira uma nova fase de seu tratamento de recuperação por cirurgia no joelho direito. Ele participou como "curinga" de atividades técnicas com o elenco palmeirense na reapresentação após vitória na estreia do Brasileirão.

Nesta etapa, o camisa 7 fará readequação funcional com o Núcleo de Saúde e Performance e atividades gradativas com o elenco. O jogador vem se dedicando à sua recuperação. Nas férias do elenco no fim do ano, Dudu compareceu na Academia de Futebol e seguiu realizando atividades sob supervisão de profissionais da equipe.

No início de fevereiro, o jogador passou a fazer o cronograma de recuperação no campo, mas ainda não iniciou o processo de transição física. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Departamento Médico do clube tem a expectativa de que Dudu fique à disposição de Abel Ferreira a partir de maio. O jogador completou sete meses de cirurgia no último dia 5.

Dudu vem sendo baixa para o Palmeiras desde o fim de agosto de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e sofreu uma lesão no menisco durante a partida contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Além de Dudu, o Verdão tem o desfalque do atacante Bruno Rodrigues, que sofreu lesão no joelho direito na segunda rodada do Paulistão e passou por artroscopia. Zé Rafael, que trata de uma lombalgia, também está no DM. O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, ás 20 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão.