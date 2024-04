Corinthians faz consulta por Alex Santana, estuda troca e corre contra tempo

O Corinthians consultou o Athletico-PR e buscou informações a respeito do volante Alex Santana. O negócio, porém, tende a ser difícil para o time do Parque São Jorge.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, os clubes dialogam e até estudam uma troca de jogadores. O nome do atacante Gustavo Mosquito, que perdeu espaço no Corinthians, foi envolvido nas tratativas, que ainda estão em estágio inicial. Há o interesse de ambos os lados nos atletas citados.

O desejo do Timão, entretanto, deve esbarrar no técnico Cuca. Em rápido contato com a Gazeta Esportiva, o atual treinador do Furacão disse que "não há chances" de Alex Santana deixar a equipe. Ele avalia o atleta como uma peça importante do time.

Caso queira contratar o volante, o Corinthians deve avançar nas conversas até sexta-feira, quando se encerra a janela de transferências para jogadores que disputaram os torneios estaduais. A possível troca foi informada primeiramente pelo Portal IG e confirmada pela reportagem.

Situação de Mosquito

Recentemente, o nome de Gustavo Mosquito foi citado em uma negociação com o Botafogo por Danilo Barbosa, mas as conversas não evoluíram.

O Timão tinha interesse no volante e apresentou uma lista de atletas que poderiam ser envolvidos em uma troca com o Glorioso, mas o clube carioca quis Mosquito, que, até então, estava nos planos do Corinthians. A equipe do Parque São Jorge acabou recuando.

Com pouco espaço no clube, Gustavo Silva soma 12 partidas pelo Corinthians nesta temporada, sendo somente duas como titular. Ele não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência.

Já Alex Santana atuou 11 vezes pelo Athletico-PR neste ano, sendo titular em quatro jogos, com uma assistência e um gol marcado. Ele foi utilizado por Cuca nos últimos seis compromissos do Furacão.