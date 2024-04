Conselho do Flamengo marca reunião para debater renovação com a Adidas

O Conselho Deliberativo do Flamengo marcou, para o próximo dia 29, reunião para debater renovação com a Adidas e aprovação de contas de 2023.

O que aconteceu

O Rubro-Negro tem conversas avançadas para renovar com a Adidas, como já mostrou o UOL. As condições do novo contrato com a fornecedora estão adiantadas e a tendência é que a parceria siga.

A tendência é que o novo vínculo seja válido até 2029. O clube e a empresa são parceiros desde 2013. Em 2022, o contrato foi renovado até o fim de 2025, com algumas mudanças no modelo de negócio.

O Fla, porém, observou os contatos entre Palmeiras e Adidas, e foi buscar informações sobre valores. A ideia da diretoria é ter certeza de que vai manter valores bem superiores em relação aos rivais, como publicou Danilo Lavieri e Rodrigo Mattos em coluna no UOL.

A reunião também vai apreciar a prestação de contas do ano passado. Os conselheiros vão debater ainda o "balanço patrimonial, as notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e da análise da execução orçamentária, tendo presentes os pareceres técnicos do Conselho Fiscal e da Comissão Permanente de Finanças".

