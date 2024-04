Com Morelos em campo, Santos se reapresenta e retoma preparação para estreia na Série B

Depois de três dias de folga, o Santos voltou aos treinos nesta segunda-feira. O elenco se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Paysandu.

O atacante Alfredo Morelos segue treinando normalmente no gramado do CT Rei Pelé. A diretoria, junto com a comissão técnica, estuda o futuro do atacante, que ainda não deslanchou no Peixe.

O Alvinegro Praiano larga na Segunda Divisão na próxima sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo não terá a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD.

Para o torneio, o técnico Fábio Carille já não conta mais com o lateral esquerdo Felipe Jonatan, negociado com o Fortaleza, o zagueiro Messias, emprestado ao Goiás, e o atacante Marcelinho, que rescindiu.

Em contrapartida, o comandante deve ganhar os reforços do lateral esquerdo Escobar, o meia Patrick e o atacante Maceió.

O elenco alvinegro volta aos treinos nesta terça-feira.