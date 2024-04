Com gol contra o Cuiabá, Pablo se consolida entre os dez maiores artilheiros da história do Athletico-PR

A estreia do Athletico-PR no Campeonato Brasileiro de 2024 foi próxima da perfeição: venceu o Cuiabá por 4 a 0 na Ligga Arena e somou três pontos. A tarde de domingo foi ainda mais especial para o atacante Pablo, que atingiu uma importante marca com a camisa do Furacão.

Pablo foi quem abriu a goleada sobre o rival mato-grossense no Paraná. Com o tento marcado, o centroavante chegou aos 70 gols defendendo as cores do Athletico-PR e entrou no top 10 de artilheiros históricos do clube.

Neste momento, Pablo é o décimo jogador da história do Furacão que mais foi às redes. Com os três gols marcados nos últimos três jogos, o atleta ultrapassou a marca do meio-campista Rui Gottardi, que esteve no elenco de 1949 e balançou as redes 68 vezes.

Após alcançar o top 10 de artilheiros do Athletico-PR, Pablo precisa de mais seis gols para subir mais uma posição no ranking. O nono lugar é ocupado por Guará, jogador polivante que atuou em diversas posições na equipe paranaense entre os anos de 1945 e 1954.

O maior artilheiro rubro-negro é Barcímio Sicupira, com 158 gols marcados. Jackson Nascimento é o segundo da lista, com 150 gols. Já Marreco (125), Kleber (124) e Cireno (117) fecham o top 5 dos jogadores que mais foram às redes pelo Furacão.

????? Veja como está o TOP 10 da nossa artilharia histórica depois de mais um gol do Pablo. Os números foram levantados em um estudo inédito dos pesquisadores athleticanos Osmar Rebolo Junior e Heriberto Ivan Machado. 1. Sicupira (1968-1975) - 158

2. Jackson (1944-1956) - 150... pic.twitter.com/2jQzASYuXp ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 15, 2024

Os números sobre os artilheiros históricos do time paranaense foram levantados em um estudo inédito dos pesquisadores Osmar Rebolo Junior e Heriberto Ivan Machado.

Também com o tento anotado contra o Cuiabá, Pablo marcou 34 gols pelo Athletico-PR em Campeonatos Brasileiros. Ao lado de Washington, o atacante é o maior artilheiro da equipe na competição nacional desde 2003 - quando foi adotada a fórmula por pontos corridos.

Vale lembrar que Pablo está em sua segunda passagem pelo Furacão. O centroavante assinou com o clube pela primeira vez em 2016, mas deixou o Paraná em 2019 para acertar com o São Paulo. No entanto, não conseguiu manter o bom desempenho e acabou retornando ao time paranaense em 2022.

Com Pablo à disposição, o Athletico-PR volta a campo nesta quarta-feira para seguir com sua campanha no Brasileirão. Pela segunda rodada, o Furacão visita o Grêmio, a partir das 19 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio.