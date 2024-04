Com 43 argentinos, futebol brasileiro tem 300 jogadores estrangeiros registrados no BID

O futebol brasileiro alcançou a marca histórica de 300 atletas estrangeiros registrados no Boletim Informativo Diário (BID), de acordo com levantamento divulgado pela CBF nesta segunda-feira. O número leva em consideração todo o universo do esporte no País, desde divisões amadoras, de base até os campeonatos nacionais de maior expressão.

Na elite do Campeonato Brasileiro, houve um crescimento de 45,5%, já que a quantidade de estrangeiros aumentou de 101 para 147 inscritos em 2024. Já a parcela de forasteiros na Série B do torneio teve acréscimo de 181,25%, saltando de 16 para 45 jogadores de fora do País.

A Argentina, com 43 representantes, é o país com mais jogadores atuando no Brasil. Uruguai (28), Colômbia (19) e Paraguai (13) vêm na sequência. A CBF atendeu a um pedido dos clubes e aumentou o limite de estrangeiros relacionados para uma partida do Brasileirão de sete para nove.

Oito jogadores nascidos fora do Brasil balançaram as redes logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no último final de semana. O colombiano Richard Ríos, por exemplo, marcou o gol que garantiu o triunfo do Palmeiras sobre o Vitória, no Estádio Barradão.