Chelsea x Everton prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Inglês

Chelsea e Everton entram em campo nesta segunda (15) pelo 33° rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, a partir das 16h00 no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pela plataforma Star +.

PONTUAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO



Chelsea - 44 pontos em 30 partidas (9º colocado na classificação)



Everton - 27 pontos em 31 partidas (16º colocado na classificação)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea



Petrovic; Cucurella, Disasí, Thiago Silva e Gusto; Enzo Fernández e Caicedo; Mudryk, Gallagher e Palmer; Nicolas Jackson.



Técnico: Mauricio Pochettino

Everton



Pickford; Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski e Coleman; McNeil, Gueye, Garner e Ashley Young; Doucouré e Calvert-Lewin



Técnico: Sean Dyche

ARBITRAGEM



O árbitro da partida será Paul Tierney, auxiliado por Michael Salisbury que ficará no VAR.