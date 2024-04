Casagrande e RMP alertam sobre Tite: 'Não sabe ainda o que é o Flamengo'

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo a falta de fome de gols do Flamengo de Tite. Segundo ele, o treinador precisa entender o DNA ofensivo do Rubro-Negro. Na estreia no Brasileirão, com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1 com um gol de pênalti polêmico nos acréscimos.

'Depois do Carioca, o Flamengo não jogou nada': "O Tite é um encantador de serpentes, o Tite encantou todo mundo com a história do Campeonato Carioca, da defesa que não toma gols, já tomou gols em dois dos últimos três jogos, um contra o Millonario, outro do Atlético-GO. A verdade é uma só — depois do Carioca, o Flamengo não jogou pedrinhas até agora, foram três jogos e o Flamengo não jogou bulhufas. Com um agravante: em dois desses três jogos, o Flamengo fez 1 a 0, ficou com um jogador a mais e simplesmente sentou em cima do resultado. Nos dois jogos, ao ver o rival ficar com um a menos, o certo era partir para cima para garantir a vitória sem sustos. O que o time do Tite fez, e isso é claramente uma orientação dele? O time sentou no resultado, ficou tocando bola entre os zagueiros, esperando surgir uma chance. Resultado: os adversários foram para cima e empataram o jogo. Lá na Colômbia ficou no empate, aqui conseguiu o pênalti no Bruno Henrique e saiu o gol. Mas o Tite ainda não tem o time do Flamengo acertado".

'O Tite precisa entender o que é o Flamengo': "Aquele papo que o time está pronto, que o esquema com os pontinhas já encaixou, é tudo balela, quando o adversário é um pouco mais difícil que as babas do Carioca, ele se atrapalha. O Tite ainda não tem o time do Flamengo, o Tite está perdido, o esquema dos pontinhas é um fiasco, serve para o Carioca me engana que eu gosto. Nos três jogos depois, o time do Tite é um desastre. E o Tite precisa entender que o Flamengo é um clube diferente. No Flamengo, você não pode fazer 1 a 0 e sentar a bunda lá atrás esperando o tempo acabar ou se o adversário ceder um golzinho em contra-ataque. No Flamengo, você tem que fazer 1 a 0, ir para cima e fazer dois, três. Ele não está minimamente pronto para isso, pelo que se vê".

Casão: 'Tite não é técnico de goleadas'

Walter Casagrande destacou que Tite é um técnico pragmático e não vai armar seus times para dar show e goleada.

Tite é um ótimo treinador de clubes, mas tem esse outro lado que o Renato falou. Faz parte do trabalho, do conceito dele de futebol segurar o resultado. O Tite não é treinador de goleadas, o Tite foi campeão várias vezes, inclusive da Libertadores, Campeonatos Brasileiros, a não ser 2015, que foi um ótimo futebol do Corinthians, jogou muito mesmo, mas os outros resultados eram 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. O Tite não parte para cima, não faz três, quatro. Não vai acontecer isso, só vai ter goleada se os jogadores quiserem dentro de campo, não pelo esquema e pelas ordens do Tite.

