Campeão de fisiculturismo diz que ouve Adele e Lady Gaga antes de competir

Do UOL, em São Paulo

O atleta de fisiculturismo Rafael Brandão revelou que costuma ouvir músicas de Adele e Lady Gaga antes de subir ao palco para competir.

O que aconteceu

Brandão contou que estava escutando canções das artistas pop antes de se sagrar campeão no Arnold Sports South America, que ocorreu no final de semana passado, em São Paulo. Ele deu a declaração em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo.

O fisiculturista disse que são musicas que "trazem emoções" a ele. O fato curioso surpreendeu a repórter que conversava com o atleta.

Brandão foi campeão na categoria Open e conquistou a classificação para o Mr. Olympia 2024, considerado a 'Copa do Mundo' do fisiculturismo. Ele já havia conquistado o título em 2022, e terminou em décimo no principal torneio da modalidade, em Ohio, nos EUA, naquele ano.