Artur Jorge volta a elogiar entrega do Botafogo em derrota: "Tirar aquilo de positivo"

No último domingo, o Botafogo foi derrotado pelo Cruzeiro, no Mineirão, na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. O comandante Artur Jorge, assim como foi contra a LDU, do Equador, elogiou a entrega de sua equipe em campo.

"Temos que tirar aquilo de positivo que fizemos. Os jogadores tiveram uma tremenda disponibilidade, vontade de fazer as coisas bem feitas. Se entregaram em um jogo que, para nós, tinha muitas contrariedades. E quando é assim, é sempre mais difícil porque o contexto não nos foi favorável", disse.

"Abrimos o placar, depois perdemos o Marlon muito cedo e iniciamos a segunda parte com duas oportunidades muito claras para poder fazer novamente o gol. Depois ficamos com um jogador a menos. Muitas contrariedades que essa equipe teve que lutar, e fez isso até o fim. É isso que vou levar. A entrega da equipe para lutar pelo resultado, embora não fosse o que queríamos", completou.

Fim de jogo: Cruzeiro 3 x 2 Botafogo. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/Ap0EKHPwtO ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 14, 2024

Artur Jorge, que foi contratado recentemente, projetou a melhora de desempenho do Botafogo com a sequência da temporada.

"Estamos correndo contra o tempo, para podermos treinar bem, jogo de três em três dias. Temos que nos adaptar e sermos capazes de ultrapassar essa condicionante para chegar ao que de fato nós queremos. Tivemos algumas amostras, que é um Botafogo forte, dinâmico, intenso, capaz de atacar. E é esse Botafogo que nós procuramos trabalhar, e precisamos de algum tempo para isso. Temos a expectativa de que podemos ser melhores, mas sustentado em vitórias, que é isso que baliza o que é o nosso trabalho", declarou.

O Botafogo volta a campo na quinta-feira, contra o Atlético-GO, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Nilton Santos.