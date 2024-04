Alexandre Mattos é anunciado como novo executivo de futebol do América-MG

Após ser demitido do Vasco da Gama no final de março, Alexandre Mattos foi anunciado como executivo de futebol do América-MG nesta segunda-feira. O contrato assinado entre as partes é válido até o fim de 2024.

Mattos iniciou sua carreira justamente no América-MG, em 2005, ajudando a equipe a conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2009. Após 13 temporadas, o executivo está de volta ao clube que o projetou para o cenário nacional.

Alexandre Mattos é o novo Executivo de Futebol do América! ?? Leia mais em nosso site oficial: https://t.co/ILYjno8xWO#PraCimaDelesCoelho ? América FC (@AmericaFC1912) April 15, 2024

Após deixar o Coelho, o dirigente passou por Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG e Athletico-PR, além do Vasco. No comunicado divulgado pelo América-MG, a passagem de Alexandre Mattos pelos clubes foi definida como "vitoriosa".

O time de Belo Horizonte foi rebaixado no ano passado e jogará a Série B do Brasileirão nesta temporada. A estreia da equipe na competição será na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, fora de casa.