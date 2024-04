Vasco x Grêmio: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Do UOL, em Porto Alegre

Vasco e Grêmio jogam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Piauí, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Distrito Federal e a cidade de Juiz de Fora-MG) e no sistema de pay-per-view pelo Premiere. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O Vasco não conta com Payet, lesionado. Jair e Paulinho tratam lesões há mais tempo e também desfalcam a equipe de Ramón Díaz.

Já o Grêmio tem um problema na lateral esquerda ocasionado pela lesão de Mayk. Sem opções, Renato Gaúcho pode improvisar Fábio ou utilizar Cuiabano.

A equipe gaúcha conta com retornos importantes de jogadores que ficaram fora da derrota para o Huachipato pela Libertadores, como Pavón, Pepê e Kannemann.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Praxedes; Adson e Vegetti.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Kannemann, Geromel e Fábio (Cuiabano); Pepê, Villasanti e Cristaldo; Pavón, Gustavo Nunes e Diego Costa.

Vasco x Grêmio - Campeonato Brasileiro, primeira rodada

Data e hora: 14/04/2024 (domingo), às 16h (de Brasília).

Local: estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

