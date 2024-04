Tsitsipas bate Ruud e é tricampeão do Masters 1000 de Monte Carlo

Neste domingo, em Mônaco, o grego Stefano Tsitsipas venceu o norueguês Casper Ruud e conquistou pela terceira vez na carreira o Masters 1000 de Monte Carlo. O atleta fechou a partida em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Com o título, Tsitsipas salta da 12ª para a sétima posição do ranking mundial da ATP. Mesmo com a derrota na final, Ruud ganhou quatro posições no ranking, indo da oitava para a quarta colocação.

Ambos os tenistas focam, agora, na estreia do Aberto de Barcelona, que acontece nesta terça-feira. Os adversários dos jogadores ainda não foram definidos.

Tsitsipas se tornou o quinto tenista na história a conquistar o Masters 100o de Monte Carlo em no mínimo três ocasiões. Rafael Nadal, Bjorn Borg, Thomas Muster e Ilie Nastase foram os outros atletas que atingiram o feito.

O grego foi superior ao norueguês durante todo o confronto. Tsitsipas soube se impor e controlar o tempo do jogo contra Ruud, para vencer a final por 2 sets a 0.