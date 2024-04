Torcida invade gramado após Leverkusen confirmar título inédito do Alemão

Neste domingo, o Bayer Leverkusen venceu o Werder Bremen por 5 a 0 na BayArena e se sagrou campeão do Campeonato Alemão pela primeira vez em sua história. Após a partida, os torcedores presentes no estádio não contiveram as emoções e invadiram o gramado para comemorar com os jogadores.

Os fãs já haviam ameaçado começar a festa após o quarto gol, marcado por Wirtz, aos 37 minutos do segundo tempo. Uma pequena parte da torcida chegou a invadir o campo, mas os jogadores e o treinador Xabi Alonso, que queriam esperar o apito final, pediram calma, e os torcedores retornaram para as arquibancadas.

O título veio com cinco rodadas de antecedência, com uma campanha invicta até então. Na competição, foram 29 partidas, com 25 triunfos e quatro empates.

Apesar de ter conquistado o Campeonato Alemão apenas nesta temporada, o Bayer Leverkusen ficou perto do título em cinco oportunidades: 1998/99, 1999/2000, 2001/02 e 2010/11, quando foi vice-campeão. A equipe possui uma conquista da Copa da Alemanha, em 1992/93.

Durante a grande campanha do time alemão, o comandante Xabi Alonso foi assediado por grandes clubes do futebol mundial, como o Liverpool e o Bayern de Munique, que trocarão de treinador na próxima temporada. Apesar de ter ficado feliz pelo reconhecimento de seu trabalho, o técnico espanhol já anunciou que seguirá no Leverkusen.

O Bayer Leverkusen não está invicto apenas no Campeonato Alemão, mas na temporada como um todo. A equipe está na final da Copa da Alemanha, na qual enfrentará o Kaiserslautern, no dia 25 de maio. Além disso, os alemães estão nas quartas de final da Liga Europa e venceram o jogo de ida, contra o West Ham, por 2 a 0.