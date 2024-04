'Só isso?' Poatan explica meme de comemoração após vitória sobre Jamahal

Alex Poatan Pereira venceu Jamahal Hill no UFC 300 e manteve o cinturão da categoria meio-pesado, mas para os amantes de memes, o que chamou atenção foi a imitação de uma imitação bem famosa durante a comemoração.

O que aconteceu

A comemoração de Alex Pereira foi uma reprodução do meme criado pelo tiktoker Khaby Lame para ironizar a 'facilidade' com a qual derrotou o rival. Com 161 milhões de seguidores, o italiano é o mais seguido do seu país e um dos cinco mais famosos do mundo.

'Só isso?'. Em suas publicações que viralizaram principalmente durante a pandemia, Lame reage, de forma irônica, e mostra como é possível fazer as coisas de maneira simples, ironizando os famosos hacks de vida.

O diferencial das publicações é que o tiktoker permanece em silêncio durante a gravação e mesmo assim as pessoas conseguem entender.

É um meme muito famoso e viraliza por tudo que o cara faz [...] Ele [Jamahal Hill] fez muitas brincadeiras falando como seria a luta e quando eu o acertei e o vi ali no chão eu fiz o mesmo: 'Só isso?' Alex Poatan Pereira durante coletiva.

A luta

Poatan mostrou toda sua qualidade em pé e fez o ex-campeão do UFC desabar no octógono com seu cruzado de esquerda. Ao ver o desafeto caído e indefeso, Alex liquidou a fatura com uma sequência de socos.