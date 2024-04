São Paulo volta a perder um jogo em estreia do Brasileirão no Morumbis depois de 16 anos

O São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza na noite deste sábado, por 2 a 1, no Morumbis, com gols de Machuca e Lucero pelo Leão, e André Silva, pelo Tricolor. Com este resultado, o Tricolor voltou a perder um jogo dentro de sua casa depois de 16 anos em uma estreia de Campeonato Brasileiro.

A última vez que isso tinha acontecido foi em 2008, quando a equipe são-paulina perdeu do Grêmio, por 1 a 0, diante de sua torcida. Nesse ano, o Tricolor sagrou-se campeão brasileiro com 75 pontos, três a mais que o Tricolor gaúcho, que ficou em segundo.

Depois disso, o São Paulo jogou em casa na primeira rodada do Brasileirão em mais sete oportunidades. Nesses compromissos, foram seis vitórias e um empate. O mais recente antes da derrota contra o Fortaleza havia sido em 2022, quando a equipe tricolor goleou o Athletico-PR por 4 a 0.

Após a derrota para o Grêmio, em 2008, o São Paulo demorou oito anos para voltar a estrear num Brasileirão no Morumbi. Em 2014, venceu o Botafogo, por 3 a 0. As outras primeiras rodadas disputadas diante do são-paulino foram em 2015, 2018, 2019, 2020 e 2021, com vitórias sobre Botafogo (3 a 0), Flamengo (2 a 1), Paraná (1 a 0), Botafogo (2 a 0), Fortaleza (1 a 0) e Fluminense (0 a 0).

Pressionado, Thiago Carpini, que se mantém no cargo, por enquanto, tem a missão de preparar a equipe para um difícil duelo na segunda rodada do Brasileirão. O São Paulo vai até o Rio de Janeiro na próxima quarta-feira para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).