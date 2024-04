Rapper Drake revela que faturou quase R$ 6 milhões em vitória de Poatan

O rapper Drake ganhou US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões) no momento em que Alex Pereira nocauteou Jamahal Hill no UFC 300 e manteve seu título mundial dos meio-pesados.

O que aconteceu

O cantor canadense apostou US$ 675 mil (R$ 3,4 milhões) na vitória de Alex Pereira na defesa do cinturão dos meio-pesados. Ele revelou ter feito a aposta em uma publicação no Instagram.

O lucro veio em poucos minutos, já que luta pelo título durou 3 minutos e 14 segundos. Pereira derrubou Hill com um gancho de esquerda característico no primeiro round.

Conhecido por ser "pé frio" e sempre apostar em eventos esportivos, essa não é a primeira vez que Drake ganha dinheiro com o brasileiro. No ano passado, ele ganhou R$ 13,8 milhões quando Israel Adesanya nocauteou Pereira.

A maior aposta do rapper no UFC foi em julho de 2022, quando ele faturou cerca de R$ 18 milhões depois que Paddy Pimblett e Molly McCann venceram suas lutas no UFC Londres.

A luta

O brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg), enfrentou Jamahal Hill, resultando em vitória ainda no primeiro round.

A luta começou com 'Poatan' atacando as pernas de Hill, que respondeu com cautela. O brasileiro, confiante, desferiu jabs precisos, demonstrando habilidade em pé.

Hill não recuou, lançando chutes e cruzados contra o brasileiro. No entanto, 'Poatan', derrubou o ex-campeão do UFC com um cruzado de esquerda. Vendo Hill no chão, Alex encerrou a luta com uma sequência de socos implacáveis.