Pedro enaltece vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão

Pedro ajudou o Flamengo a largar com vitória no Campeonato Brasileiro. O artilheiro, nos acréscimos, aos 57 minutos do segundo tempo, fez o gol do triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, neste domingo, em Goiânia, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão.

A estreia do Flamengo teve uma boa dose de emoção. O clube carioca saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo, com um golaço de falta de De La Cruz. Por sinal, Pedro sofreu a falta que resultou na expulsão de Alix Vinicius e no gol do uruguaio. Depois, na reta final, com o jogo empatado, Pedro cobrou o pênalti que deu a vitória ao Flamengo. O artilheiro fez o 14º gol dele em 15 jogos oficiais na temporada.

"Só tenho de agradecer a Deus por cada gol, por cada momento bom pelo Flamengo. Tem sido um início muito bom, não só meu, mas de toda a equipe. Hoje a gente sabia que ia enfrentar uma equipe de muita qualidade, vinha de 15 jogos sem perder, campo difícil, bem complicado, mas graças a Deus a gente conseguiu a vitória, que era o mais importante, jogando fora de casa, estreia no Brasileiro, um jogo difícil como esse e somamos os três pontos", afirmou Pedro.

O camisa 9 destacou o peso da vitória, ressaltando a manutenção do ritmo para a equipe evoluir. "A vitória foi fundamental e agora é continuar nessa pegada que tem um jogo atrás do outro para continuar nessa evolução".

A maratona de jogos gera uma pergunta. O Flamengo vai priorizar alguma competição? A resposta de Pedro é "não". O Rubro-Negro vai brigar por tudo.

"O Flamengo exige isso (toda competição é prioridade), pelo elenco que ele tem, pela qualidade de todos que jogam pelo Flamengo, exige que entre em todas as competições para vencer, sabendo da dificuldade de cada competição, mas continuar essa pegada, como falei, para quem entrar dar conta do recado", finalizou o artilheiro.